Проблем с вводом жилья в Мангистауской области нет – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области строительство жилья ведется активно. Об этом заявил глава региона Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Мангистауской области на сегодняшний день строится 1,2 млн кв. метров жилья. Это третий по счету показатель по вводу жилья после Нур-Султана и Алматы. То есть, строительство жилья идет активно, есть спрос. По последним данным, строятся 144 квартир в рамках арендного жилья в Актау, в городе Форт-Шевченко строятся три дома и в районе Мунайлы. В Мангистауской области как таковых проблем с вводом жилья нет. Мы дальше будем развивать отрасль в жилищной сфере», - сказал Серикбай Трумов на пресс-конференции в СЦК.

Аким сообщил, что в этом году в рамках программы «Нурлы жер» введено 961 тысяча квадратных метров жилья, и успешно реализуются жилищные сертификаты для обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения.

«В настоящее время в области реализуется 32 проекта на сумму 22 млрд тенге. Основной целью этих проектов является предоставление доступного жилья населению, включая уязвимые группы населения (дети-инвалиды, многодетные бедные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)», - добавил С. Трумов.