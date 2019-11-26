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Проблем с вводом жилья в Мангистауской области нет – аким

26 Ноября 2019 14:45
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Проблем с вводом жилья в Мангистауской области нет – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области строительство жилья ведется активно. Об этом заявил глава региона Серикбай Трумов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Мангистауской области на сегодняшний день строится 1,2 млн кв. метров жилья. Это третий по счету показатель по вводу жилья после Нур-Султана и Алматы. То есть, строительство жилья идет активно, есть спрос. По последним данным, строятся 144 квартир в рамках арендного жилья в Актау, в городе Форт-Шевченко строятся три дома и в районе Мунайлы. В Мангистауской области как таковых проблем с вводом жилья нет. Мы дальше будем развивать отрасль в жилищной сфере», - сказал Серикбай Трумов на пресс-конференции в СЦК.

Аким сообщил, что в этом году в рамках программы «Нурлы жер» введено 961 тысяча квадратных метров жилья, и успешно реализуются жилищные сертификаты для обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения.

«В настоящее время в области реализуется 32 проекта на сумму 22 млрд тенге. Основной целью этих проектов является предоставление доступного жилья населению, включая уязвимые группы населения (дети-инвалиды, многодетные бедные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей)», - добавил С. Трумов.

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Ключевые слова: Строительство, Жилье, Мангистауская область,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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