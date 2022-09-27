Проблем с поставками ГСМ для уборки урожая нет – Минсельхоз РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для своевременного проведения уборочных работ сельхозформированиям выделено 423,5 тысяч тонн льготного дизтоплива. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, этот объем на 27 тысяч тонн выше уровня 2021 года.

«В настоящее время отгружено 359,2 тысяч тонн, или 85% от плана. Проблем с поставками ГСМ по данным областей не наблюдается», - заверил Ербол Карашукеев.

Глава Минсельхоза также отметил, что Министерством энергетики на сентябрь протоколом установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) – 222 тысяч тенге/тонна или 184 тенге/литр. С учетом расходов операторов, средняя цена по республике для сельхозтоваропроизводителей составляет 203 тенге/литр (дешевле на 15-20% от рыночной).

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади.

«Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Из них площадь уборки зерновых составляет 16,1 млн га. Благоприятные условия текущего года позволили провести большую часть уборочной кампании без простоев. В итоге, на сегодняшний день всего по республике убрано 15,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 96,3% от общей уборочной площади», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр сельского хозяйства отметил, что при средней урожайности 13 ц/га намолочено 20,1 млн тонн зерна.