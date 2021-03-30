Пробка века: уникальный снимок из космоса сделал казахстанский спутник ДЗЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» представили данные космомониторинга чрезвычайной ситуации в Суэцком канале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На космическом снимке, отснятого спутником «KazEOSat-1», гигантское судно EverGiven, застрявшее поперек Суэцкого канала и перекрывшего водный путь.

«Новейшие высокотехнологичные спутниковые сенсоры позволили получить изображения судна с высоким, в 1 метр, пространственным разрешением», - сообщили в Центре ДЗЗ АО казахстанской космической компании.

Напомним, японское судно длиной 400 м и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской EvergreenGroup, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Пробку из кораблей планировалось устранить за три дня. Каждые сутки «пробка» на входе в Суэцкий канал собирала с двух сторон до 25–30 судов. Ущерб от простоя кораблей составил порядка 10 млрд долларов в день. В ряде СМИ этот случай прозван «пробкой века».

Мега-контейнеровоз EverGiven, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, в понедельник утром невероятными усилиями удалось снять с мели, судно своим ходом проследовало через узкую часть канала и вышло к Большому Горькому озеру.

Стоит отметить, что Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Как известно, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с 2014 года ведет успешную эксплуатацию космической системы ДЗЗ в составе двух спутников высокого и среднего разрешений, обеспечивая государственные органы РК данными космического мониторинга в различных сферах, в том числе чрезвычайных ситуаций.