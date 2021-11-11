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Пробка образовалась на трассе из-за снегопада в Актюбинской области

11 Ноября 2021 10:58
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Пробка образовалась на трассе из-за снегопада в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня из-за внезапно начавшегося снегопада на трассе Самара-Шымкент застряли большегрузы и образовалась пробка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На видео, предоставленном департаментом по ЧС видно, как на трассе стоят большегрузные автомобили, бензовозы, которые не могут проехать из-за снегопада. Дорожные рабочие не успевают расчистить снег. Застрявшие большегрузы создали пробку для всех остальных машин.




Напомним, погоду на большей части Казахстана 11 ноября по-прежнему будут определять ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты, с которыми ожидается осадки, в северных регионах - дождь с переходом в снег. На севере и востоке Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области усиление ветер 15-20 м/с.


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#Актюбинская область   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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