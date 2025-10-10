РУ
    23:16, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пробка на 36 полос: тысячи авто выстроились в очередь на трассе в Китае

    В провинции Аньхой тысячи автомобилей выстроились в длинные очереди у крупнейшего в стране пункта взимания платы Учжуан, где движение осуществляется по 36 полосам в обоих направлениях. Это произошло в последний день восьмидневных выходных по случаю Национального дня и Праздника середины осени, передает Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    Фото: CCTV

    Резкий рост транспортного потока наблюдался на участке скоростной магистрали, который является общим для двух национальных трасс — G40 Шанхай–Сиань и G42 Шанхай–Чэнду. За семь дней пункт Учжуан принял и выпустил почти 860 тыс. автомобилей, а среднесуточный поток превысил 120 тыс. машин, что почти втрое выше обычного уровня.

    Один из пользователей социальной сети Х рассказал, что поездка, которая обычно занимает десять часов, растянулась на шестнадцать, так как это был последний день праздничных выходных.

    В ответ на увеличение трафика для обеспечения бесперебойного движения операторы автомагистрали и дорожные службы вывели на трассу более 60 эвакуационных и спасательных машин, а вдоль дороги разместили 20 пунктов дежурных бригад.

    В Министерстве транспорта КНР сообщили, что за праздничные выходные в стране было совершено около 2,43 млрд межрегиональных поездок. Среднесуточное число пассажиров достигло 304 млн, что стало новым рекордом и превысило прошлогодний показатель на 6,3%.

    Ранее мы писали, что китайские туристы выбирают Казахстан для автопутешествий через КПП Хоргос.

     

