Пробка на 36 полос: тысячи авто выстроились в очередь на трассе в Китае

Резкий рост транспортного потока наблюдался на участке скоростной магистрали, который является общим для двух национальных трасс — G40 Шанхай–Сиань и G42 Шанхай–Чэнду. За семь дней пункт Учжуан принял и выпустил почти 860 тыс. автомобилей, а среднесуточный поток превысил 120 тыс. машин, что почти втрое выше обычного уровня.

Один из пользователей социальной сети Х рассказал, что поездка, которая обычно занимает десять часов, растянулась на шестнадцать, так как это был последний день праздничных выходных.

This was me last night returning to Beijing.



A ten hour drive was trasnformed into a 16 hour drive because it was the last day of the eight day long National Holiday.



Next time, I may stay home for the holidays.pic.twitter.com/t57ckGCBOP — Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) October 9, 2025

В ответ на увеличение трафика для обеспечения бесперебойного движения операторы автомагистрали и дорожные службы вывели на трассу более 60 эвакуационных и спасательных машин, а вдоль дороги разместили 20 пунктов дежурных бригад.

Today concludes the #NationalDay and #MidAutumnFestival holiday. Since October 7, highways nationwide have witnessed a significant surge in return traffic. On October 7 alone, it was projected that cross-regional trips would exceed 308 million, according to data from the… pic.twitter.com/5SVAMQcqgT — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 8, 2025

В Министерстве транспорта КНР сообщили, что за праздничные выходные в стране было совершено около 2,43 млрд межрегиональных поездок. Среднесуточное число пассажиров достигло 304 млн, что стало новым рекордом и превысило прошлогодний показатель на 6,3%.

