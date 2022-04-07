Пробка из-за отключения светофора образовалась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На одной из центральных улиц Алматы из-за отключенного светофора образовалась большая пробка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В «Алатау жарык компаниясы» сообщили, что в Алмалинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии.

«Отключение произошло в квадрате улиц Розыбакиева - Толе би - Карасай батыра - Аносова. Всего было отключено 450 потребителей, один светофорный объект. Причина отключения выясняется. На данный момент электроснабжение уже восстановлено», - сообщили в пресс-службе «Алатау жарык компаниясы».

Напомним, жители Алматы ранее получили возможность видеть в онлайн режиме территории города, где произошли аварийные отключения электроэнергии.