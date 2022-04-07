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    14:00, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Пробка из-за отключения светофора образовалась в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На одной из центральных улиц Алматы из-за отключенного светофора образовалась большая пробка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В «Алатау жарык компаниясы» сообщили, что в Алмалинском районе произошло аварийное отключение электроэнергии.

    «Отключение произошло в квадрате улиц Розыбакиева - Толе би - Карасай батыра - Аносова. Всего было отключено 450 потребителей, один светофорный объект. Причина отключения выясняется. На данный момент электроснабжение уже восстановлено», - сообщили в пресс-службе «Алатау жарык компаниясы».

    Напомним, жители Алматы ранее получили возможность видеть в онлайн режиме территории города, где произошли аварийные отключения электроэнергии.

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