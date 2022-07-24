24 Июля 2022 13:50

Пробка из большегрузов на пропускном пункте «Достык» отрегулирована

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с большим потоком автотранспорта в направлении Китайской Народной Республики, на таможенном посту «Алаколь» образовалась пробка из большегрузов. Вопрос со скоплением грузового транспорта решится в ближайшие два-три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

Для этого принимаются все необходимые меры. В ближайшем будущем здесь рассматривается возможность внедрения электронной очереди.

Помимо казахстанских, большую часть здесь составляет российский и белорусский автотранспорт. Для решения всех возникающих вопросов на месте работает специально созданный оперативный штаб.

Если раньше грузопоток составлял 10-15 грузовиков в день, то сейчас показатель вырос в несколько раз. Для этого были привлечены дополнительные сотрудники, а также продлен рабочий день с 8:00 до 20:00 при шестидневной рабочей неделе.

«До этого пункт работал до 17:00 часов, увеличили время на три часа. Также увеличили количество специалистов по сканированию и проверке документов. В общей сложности сейчас работает 31 человек. С понедельника прибавится еще восемь сотрудников. Сейчас границу пересекает 100 грузовиков в день. Мы ускоряем время осмотра каждого автомобиля», - сообщил руководитель областного департамента госдоходов Талгат Козыбеков.

На пункте пропуска сейчас находится свыше 500 автотранспортных средств. Они пройдут проверку в ближайшие 2-3 дня.

«На месте работает оперативный штаб из числа сотрудников таможенной и пограничной службы, транспортной прокуратуры, полиции и местных исполнительных органов. Мы провели заседание оперативного штаба, где подробно рассмотрели возникшие проблемы и пути их решения. Для урегулирования вопросов очередности будут рассмотрены пути учета и оптимизации до формирования электронной очереди», - пояснил аким Алакольского района Алмас Абдинов.

В целом же, по анализу таможенных органов, за последнее время поток большегрузов увеличился почти на 50 %. Ожидается и дальнейший рост потока автотранспортных средств в пункте «Достык – Алашанькоу». Сейчас ведется активная работа по расширению пропускной способности - в июне текущего года началось строительство нового пункта пропуска. Он позволит перемещать «туда-обратно» порядка 1200 автотранспортных средств в сутки. Запланированные сроки строительства – 1,5 года.

Ранее подобная пробка имела место на Хоргосе, в пункте пропуска «Нұр жолы». Путем внедрения электронной очереди, данный вопрос был полностью разрешен. Сейчас этот пункт каждый день беспрепятственно проходит порядка 100 большегрузов. Но самое главное – электронная очередь помогла на корню пресечь все спекулятивные и посреднические схемы, отмечают в акимате Жетысуской области.