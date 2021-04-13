Пробивку улицы Саина в Алматы планируют завершить в 2022 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали о проводимой работе по пробивке улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведется строительство четырех пробивок улиц: проспект Абая, 1 участок, проспект Абая, 2 участок, улица Нурлы, улица Саина). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию пробивку проспекта Абая, 1 и 2 участков, улицу Нурлы. В 2022 году планируется завершить улицу Саина, при условии своевременного выкупа участков», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

Также продолжается реконструкция улицы Кунаева в микрорайоне Таусамал. Процедуры выкупа земельных участков полностью завершены, до конца мая планируется завершить физический снос домостроений, после чего будут начаты работы по расширению проезжей части и обустройству тротуаров.

«Работы будут полностью завершены к сентябрю», - дополнил спикер.