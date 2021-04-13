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    16:34, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Пробивку улицы Саина в Алматы планируют завершить в 2022 году

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали о проводимой работе по пробивке улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ведется строительство четырех пробивок улиц: проспект Абая, 1 участок, проспект Абая, 2 участок, улица Нурлы, улица Саина). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию пробивку проспекта Абая, 1 и 2 участков, улицу Нурлы. В 2022 году планируется завершить улицу Саина, при условии своевременного выкупа участков», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

    Также продолжается реконструкция улицы Кунаева в микрорайоне Таусамал. Процедуры выкупа земельных участков полностью завершены, до конца мая планируется завершить физический снос домостроений, после чего будут начаты работы по расширению проезжей части и обустройству тротуаров.

    «Работы будут полностью завершены к сентябрю», - дополнил спикер.


    Теги:
    Дороги Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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