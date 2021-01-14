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Пробежавшего по машине на пешеходном переходе пранкера задержали в Алматинской области

14 Января 2021 16:54
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Пробежавшего по машине на пешеходном переходе пранкера задержали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Капшагае задержали жителя Алматы, который пробежал по машине на пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что сотрудники полиции ОП города Капшагай задержали пранкера, снимавшего ролик для своего Instagram-канала.

«Сотрудники полиции Алматы задержали 31-летнего местного жителя, который на днях решил снять пранк. Шутки ради мужчина пробежался по машине на пешеходном переходе, тем самым совершил действия, выражающие неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок», – рассказал начальник ОП города Капшагай Манат Айтмуханбетов.

По данному факту составлен административный протокол по ст. 434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство). В данный момент собранный административный материал направлен в городской суд для принятия процессуального решения.


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#Алматинская область   #Происшествия   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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