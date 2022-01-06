РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:08, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Призываю жителей СКО не поддаваться на провокации – Кумар Аксакалов

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться на провокации. Он подчеркнул, что в регионе достаточно сил и средств для отражения возможных террористических угроз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные госорганы работают в штатном режиме. Наша задача обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. Ситуация под контролем. Введен режим ЧП. Будут некоторые ограничения.

    Призываю не поддаваться к провокации, не реагировать на призывы деструктивных групп.

    За последние дни жители области проявили высокую гражданскую ответственность и политическую грамотность.

    К нам поступает информация о некоторых призывах к насилию на территории нашей области со стороны отдельных лиц. Все попытки будут жестоко пресекаться», - сказал К. Аксакалов.

    Глава региона пообещал лично информировать население о ситуации в области. Он будет выступать в эфире местных телеканалов.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат Общество ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:00
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!