Призываю жителей СКО не поддаваться на провокации – Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к жителям региона с просьбой не поддаваться на провокации. Он подчеркнул, что в регионе достаточно сил и средств для отражения возможных террористических угроз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные госорганы работают в штатном режиме. Наша задача обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. Ситуация под контролем. Введен режим ЧП. Будут некоторые ограничения.

Призываю не поддаваться к провокации, не реагировать на призывы деструктивных групп.

За последние дни жители области проявили высокую гражданскую ответственность и политическую грамотность.

К нам поступает информация о некоторых призывах к насилию на территории нашей области со стороны отдельных лиц. Все попытки будут жестоко пресекаться», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона пообещал лично информировать население о ситуации в области. Он будет выступать в эфире местных телеканалов.