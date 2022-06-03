3 Июня 2022 16:18

Призываю казахстанцев сделать свой исторический выбор - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый казахстанец способен повлиять на будущее всей нации, призвав сделать свой исторический выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике», - заявил Касым-Жомарт Токаев в телевизионном обращении.

«Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит, на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Как ранее заявил Президент, Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе.

Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию страны состоится 5 июня.