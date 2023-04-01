Призыв на погранслужбу военнообязанных планируется в двух регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК будет призвано 150 военнообязанных в двух областях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ председателя КНБ РК размещен на портале Открытые НПА.

«В 2023 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской и Туркестанской областям сроком на 30 календарных дней», - отмечается в документе.

Поясняется, что представленный проект разработан в соответствии с подпунктом 1) статьи 33 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», согласно которого для призыва военнообязанных на воинские сборы принимается соответствующий правовой акт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

«Разработка проекта направлена на проведение воинских сборов для обучения военнообязанных (150 человек) военным знаниям и навыкам на базе департаментов Пограничной службы КНБ по Алматинской и Туркестанской областям (по 75 человек на каждый департамент) в течение 30-ти суток», - говорится в проекте приказа.

Отмечено, что проведение воинских сборов предусмотрено Планом развития мобилизационной подготовки в Пограничной службе КНБ на 2021-2023 годы, утвержденным 5мая 2021 года заместителем Председателя КНБ – Директором Пограничной службы.

Материальное и финансовое обеспечение проекта (питание, вещевое имущество, расходы на перевозку) планируется осуществлять в пределах выделенных бюджетных средств. Проект согласован с заинтересованными подразделениями КНБ.

Принятие проекта не повлечет негативных правовых последствий. Необходимость приведения нормативных правовых актов в соответствие с разрабатываемым проектом отсутствует.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 13 апреля текущего года.