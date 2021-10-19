Призвание – спасать: как изменилась служба гражданской защиты за годы независимости РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 19 октября отмечается День спасателя. Какие изменения произошли в службе спасения Казахстана, и в том числе - в ДЧС Карагандинской области, расскажет региональный корреспондент МИА «Казинформ».

Всего 26 человек личного состава и три конно-бочечных хода с ручным насосом для выездов на пожары. Вот так началась история карагандинских спасателей более чем девяносто лет назад. Первая пожарная автотехника поступила в Караганду только через пять лет с начала формирования первой команды. И это был автонасос АМО-3.

К 1938 году в Караганде работали три пожарные команды комбината «Карагандауголь» и одна городская пожарная команда, на основе которой в 1967 году было организовано Управление пожарной охраны УВД Карагандинского облисполкома.

Параллельно с противопожарной службой развивалась система местной противовоздушной обороны, которая в 1961 году была преобразована в Гражданскую оборону.

В советское время ликвидацией аварий и последствий стихийных бедствий занимались отраслевые службы. Все спасательные службы действовали разрозненно. Специального государственного органа, который бы координировал мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий, не существовало.

В 1988 году при Совете Министров СССР была создана Постоянная чрезвычайная комиссия СССР по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. В том же году при Совете Министров нашей республики была организована аналогичная комиссия.

В 1989 году она была переименована в Комиссию Совмина Казахской ССР, а 30 декабря 1990 года была создана Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям при Кабинете Министров Казахской ССР.

25 июня 1991 года было принято постановление Кабинета Министров Казахской ССР «О создании Республиканской системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях».

Этот переломный момент в создании системы защиты населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф совпал по времени с обретением Казахстаном независимости.

В 1993 году был принят Закон Республики Казахстан «О правовом режиме чрезвычайного положения», согласно которому Президент Казахстана в случае стихийных бедствий, эпидемий, эпизотий, крупных аварий и катастроф мог ввести в стране режим чрезвычайного положения.

В 1995 году в результате разгосударствления предприятий и организаций отраслевые министерства и ведомства утратили функции непосредственного управления хозяйствующими субъектами. Стало очевидным, что в новых условиях для эффективной защиты населения от аварий и стихийных бедствий необходим специальный орган государственного управления. Поэтому в соответствии с Указом Президента Казахстана 19 октября 1995 года «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан» на базе аппарата Государственной комиссии РК по ЧС и республиканского штаба Гражданской обороны был создан центральный исполнительный орган – Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

В 1995 году Карагандинское областное управление по ЧС возглавил полковник Кусаинов К.К. Затем начальниками ОУЧС были Рейтаров В.А. (1997-2000) и полковник Искаков М.К. (2000-2005).

В 2005 году, в соответствии с Постановлением Правительства РК № 53, Карагандинское областное управление по ЧС реорганизовано в Департамент по чрезвычайным ситуациям.

В 2008 году Постановлением Правительства РК № 712 Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области был реорганизован путем присоединения к нему Департамента противопожарной службы Карагандинской области и Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Карагандинской области.

Год спустя постановлением Правительства № 273 от 10 марта 2009 года ГУ «Водно-спасательная служба» и ГУ «Оперативно-спасательный отряд города Караганды МЧС РК» входят в состав Департамента по чрезвычайным ситуациям.

В связи с принятием в Казахстане Закона «О гражданской защите», с 2014 года Государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС преобразована в Государственную систему гражданской защиты.

В 2014 году в связи с упразднением МЧС, функций и полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям было передано МВД РК.

В 2020 году Министерство по ЧС было воссоздано.

Сейчас в структуре ДЧС действуют Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, оперативно-спасательный отряд, управления по чрезвычайным ситуациям Караганды, Темиртау, Жезказгана, Балхаша и 14 Отделов по ЧС городов и районов области.

За все это время спасатели Карагандинской области выезжали на сотни тысяч вызовов, спасли неимоверное количество жизней.

Мы решили вспомнить самые резонансные происшествия.

Пожар во дворце спорта «Акжолтай»

13 ноября 2007 года во дворце спорта «Акжолтай» из-за замыкания электропроводки загорелось одно из помещений вещевого рынка, огонь распространился дальше практически по всему рынку и перекинулся на трибуны ледовой площадки. К приезду пожарных подразделений пламенем было объято более 400 квадратных метров торговых площадей на первом этаже. Пожару сразу же был присвоен третий ранг. Его тушение заняло более четырех часов. Усугубляло ситуацию то, что из-за аварии на теплотрассе, которая произошла накануне, в город не подавалась холодная вода.

Также тушение было осложнено тем, что при отделке дворца во время последнего капитального ремонта обильно использовались пластик и синтетические утеплители. Поэтому огонь распространился мгновенно, перекинувшись также в помещения второго этажа.

Площадь пожара достигла 1300 кв.м. Из комплекса и с прилегающей территории были эвакуированы 530 человек.

В ликвидации пожара были задействованы 213 человек личного состава и 66 единиц техники.

Прорыв дамбы в Кокпекты

30 марта 2014 года в 23:05 поступила информация о том, что в водохранилище Кокпекты, в трех километрах от села Кокпекты, из-за резкого прихода талых вод и малой пропускной способности произошел перелив через тело дамбы по правой стороне, идет эвакуация из населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты.

В результате прихода талых вод в Кокпектинское водохранилище и нерассчитанной способности шлюзов на пропуск такого количества воды, перелив с правой стороны тела дамбы произошел по ширине 25-30 м.

31 марта в 01:30 произошел прорыв тела дамбы Кокпекты. В результате дома одноименного поселка были затоплены по высоте 1,5 - 1,8 метра.

К месту происшествия были направлены силы и средства ДЧС Карагандинской области, а также войсковой части 52859 и филиала Центра медицины катастроф.

В результате проведенных работ было спасено и эвакуировано более 400 человек.

К сожалению, не все успели покинуть свои дома. Пять человек от удара стихии погибли. Пришедшая внезапно вода нанесла ущерб местным жителям. Частично были разрушены 19 домов, хозяйственные постройки. В 39 подворьях был зарегистрирован падеж домашних животных. Штаб по ликвидации ЧС возглавил министр по ЧС РК Божко В.К.

В ликвидации последствий ЧС было задействовано около 700 человек, свыше 120 ед. техники и мотопомп подразделений ДЧС, медицины катастроф, полка Гражданской обороны МЧС РК, военнослужащих внутренних войск, Министерства обороны РК, управления здравоохранения, службы связи, ветеринарных отрядов, местных исполнительных органов.

Паводки 2015 года

Катастрофический паводок прошел в 2015 году, когда было зарегистрировано 75 чрезвычайных ситуаций, охвативших более 50 населенных пунктов практически всех регионов области (Шетский, Улытауский, Жанааркинский, Каркаралинский, Бухар-Жырауский, Абайский, Нуринский, Осакаровский, Актогайский), за исключением территорий Балхаша, Приозерска и Сатпаева.

Был подтоплен 2121 жилой дом. Признаны аварийными 409 домов, из них разрушены 170 жилых домов в четырех населенных пунктах. Погибло 1711 голов скота. Подверглись переливам 118 участков автодорог, разрушено и размыто 16844 м дорог, разрушено 13 мостов, одна плотина (Жумабек) и две заградительные дамбы (села Жумабек и Каракога Абайского района). Нарушено энергоснабжение 61 сельского населенного пункта.

Стоит отметить, что весенний паводок 2015 года в регионе оценен как катастрофический и внесен в международный реестр.

Взрыв котла отопления в Шахане

Первого января 2017 года в 22:40 в поселке Шахан города Шахтинска, в пятиэтажном четырехподъездном жилом доме взорвался котел автономной системы отопления, установленный в подвале. В результате обрушилось правое крыло четвертого подъезда, с первого по пятый этажи.

В ходе первоочередных аварийно-спасательных работ силами ДЧС с места происшествия было эвакуировано 10 человек и спасено четыре человека, в том числе двое детей. Из-под завалов были извлечены тела девяти погибших, трое из которых дети.

В ликвидации ЧС были задействованы около 270 человек и 48 единиц техники подразделений ДЧС, филиала Центра медицины катастроф, ОВД Шахтинска, войсковой части №52859 Национальной гвардии, скорой медицинской помощи, РГП «ПВАСС», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», ТОО «Водоканал», ТОО «Горкомхоз» и местное население.

Лесные пожары в Каркаралинске

12 августа 2019 года в Каркаралинском районе, в 30 км южнее поселка Егиндыбулак, загорелась сухая трава. Огонь перешел на лесостепную территорию Бахтинского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка.

Общая площадь горения составила 3700 га, из них площадь лесопокрытой территории 1900 га.

В ликвидации пожара были задействованы около 370 человек и 60 единиц техники.

Пожар тушили наземным и воздушным способами. Были задействованы три вертолета с водосливными устройствами. В особо труднодоступные места авиацией сброшено более 250 тонн воды.

Распространение огня удалось остановить 16 августа. Пожар в Бахтинском лесничестве был локализован.

В ликвидации многих из этих происшествий принимал участие и оперативный дежурный службы пожаротушения ДЧС Вадим Окороков. За 32 года работы он выезжал на более 4000 вызовов.

«При каждом выезде есть опасность. Когда тушим пожары - это, естественно, высокая температура, опасность взрыва, обрушения. Когда мы идем на тушение пожара, мы не знаем, что находится в этом помещении. Зачастую там может быть газовый баллон, что-то взрывоопасное. Но мы идем и не знаем, вернемся домой или нет. Были случаи, когда газовые баллоны взрывались. Но мы все равно тушим и продолжаем работу. Личный состав работает на высотах, и где-то может провалиться часть перекрытия, что-то может на нас сверху упасть. То есть, у нас каждый выезд - это полностью опасная работа», - говорит Вадим Окороков.

Каждый раз, выезжая на очередной вызов, спасатели хотят быть уверены в двух вещах – в том, что твоя команда всегда работает с тобой слаженно, и второе – что государство защитит тебя и твою семью. И эта уверенность должна закрепляться любовью к своей профессии. А эту особую любовь может привить молодым бойцам опытный «учитель». Так считает ветеран противопожарной службы Роберт Галимжанов.

«В каждой сфере важен опытный специалист. Если при подготовке кадров, при обучении на производстве будут привлекаться опытные люди, которые имеют склонность к педагогической деятельности, будь то институт, колледж или сама пожарная часть, то они поведут за собой эту молодежь. Они не только поведут, они смогут зажечь огонь в глазах молодых бойцов. Потому что они своими действиями и опытом смогут достучаться до человека. И тогда, конечно, это будет значить, что в дальнейшем этот огонь в глазах не погаснет. И этот специалист сможет в будущем передать свой пыл новым кадрам. Как это сделали в свое время мои учителя еще в советское время. А сейчас я пытаюсь передать молодому поколению любовь к нашей професии», - говорит Роберт Раисович.

Конечно же, на одном энтузиазме пожары тушить и людей спасать нелегко. Поэтому государство с каждым годом все больше внимания уделяет оснащению служб ЧС.

«За годы независимости нашей страны система гражданской защиты претерпела существенные изменения. Но главной нашей целью была и остается надежная защита граждан и территории от чрезвычайных ситуаций. Конечно, в работе используются современные методы, стараемся не отставать от передовых технологий. Спасатели работают в различных условиях и оснащены соответственно: современная пожарная техника, оборудование, плавательные средства, авиация, подводные аппараты, альпинистское снаряжение, любые каналы связей, спутниковые навигаторы и так далее. Из года в год улучшается техническое оснащение. С 2019 года действует дорожная карта по материально-техническому оснащению подразделений ДЧС. Парк техники ДЧС Карагандинской области значительно обновился за последние годы. Большую поддержку в этом деле оказывает местный исполнительный орган. За последние пять лет ДЧС Карагандинской области получил более 100 единиц аварийно-спасательной, инженерной и оперативно-служебной техники», - говорит начальник ДЧС по Карагандинской области Мурат Катпанов.

Помимо технической стороны, очень важен кадровый резерв. По словам начальника департамента по ЧС, профессия спасателей не утратила свою значимость.

«Считаю, что наша служба в почете у людей. Постоянно поступают от населения письма с благодарностью за спасенные жизни, имущество. Также я вижу отзывы жителей в соцсетях. В этом году у нас в Караганде был проведен Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В Приозерске впервые прошел Республиканский сбор-тренинг спасателей-водолазов. В КарГТУ, КарГУ есть специальности по безопасности жизнедеятельности, а в Карагандинском высшем политехническом колледже с 2003 года выпускаются техники-спасатели, которые в основном пополняют наши ряды. Наличие этих специальностей в учебных заведениях тоже говорит об имидже нашей службы как о востребованной», - отметил Мурат Катпанов.

Об этом говорят и цифры. Некогда начинавшая свою работу в составе 26 человек спасательная служба Караганды сейчас насчитывает в сто раз больше сотрудников. Сегодня защиту населения и территории региона обеспечивают 36 пожарных подразделений и семь спасательных подразделений ДЧС, 19 пожарных подразделений АО «Өрт сөндіруші», семь трассовых медико-спасательных пунктов и бригады экстренного реагирования Центра медицины катастроф, воинская часть 52859, спасательная авиация. Сейчас в ДЧС работает более 2000 человек, свыше 400 единиц пожарной и спасательной автотехники различного назначения.