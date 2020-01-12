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вчера 14:05
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Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу было важным - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу было важным. Об этом Президент написал в Тwitter, передает МИА «Казинформ».
«Признание иранскими властями своей вины за авиакатастрофу, унёсшую жизни многих граждан ряда государств, это решение, имеющее важное значение. В сложившейся ситуации все стороны должны проявлять сдержанность для снижения напряженности, жертвами которой становятся и мирные граждане», - говорится в сообщении.
Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.
Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был сбит по ошибке иранской ракетой ПВО.
Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.
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