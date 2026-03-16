Призыв в ВКО переходит в цифру: этой весной на службу отправятся около 650 человек

Призывные мероприятия стартовали 1 марта и продлятся до 30 июня. Одним из ключевых изменений последних лет стала цифровизация системы воинского учёта.

По данным департамента по делам обороны, сегодня учёт военнообязанных и призывников полностью переведён в электронный формат, что позволяет автоматизировать работу военных комиссариатов и ускорить обработку данных.

— Учёт военнообязанных и призывников переведён в цифровой формат. Это позволяет автоматизировать работу местных органов военного управления. Отсрочка от призыва или освобождение от него предоставляются через портал электронного правительства, — отметил заместитель начальника департамента по делам обороны ВКО Казбек Ахметов.

Теперь призывники могут получить информацию о своём статусе воинской службы в электронном виде через eGov. Там же оформляются государственные услуги, связанные с отсрочкой или освобождением от призыва.

Оповещение молодых людей о необходимости явиться в военкомат будет происходить сразу несколькими способами: традиционно — через вручение повесток по месту жительства или работы, а также через SMS-сообщения службы 1414 и электронные уведомления на порталах eGov.kz, eOtinish.kz и в приложении eGov Mobile.

Если призывник получает такое уведомление, он обязан прибыть в военкомат в установленное время.

— Воинская служба является обязанностью каждого молодого гражданина, установленной законом. Уклонение от её прохождения влечёт административную и уголовную ответственность, — подчеркнул Казбек Ахметов.

В департаменте также предупреждают жителей региона о случаях мошенничества, когда неизвестные предлагают «помощь» в получении отсрочки или освобождения от призыва за деньги. Все подобные государственные услуги оказываются исключительно бесплатно через официальные государственные сервисы.

Ранее мы рассказывали, что офицера из Павлодара осудили за продажу «отсрочек» от службы.