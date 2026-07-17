Призер «Славянского базара» Жасмина Тузелова: Моя следующая цель — «Eurovision»

Призер фестиваля искусств «Славянский базар», казахстанская певица Жасмина Тузелова рассказала о самой большой своей детской мечте — принять участие в конкурсе песни «Eurovision» и стать его победительницей. Об этом он сообщила в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам молодой артистки, подготовка к международному конкурсу шла долго.

— Мы долго готовились к конкурсу. Когда выбирали песни, рассмотрели несколько вариантов. Посоветовавшись, выбрали произведения, наиболее соответствующие особенностям моего голоса. В результате исполнила казахскую народную песню «Сарыарка» и «Ромашка-Василек, — сказала Жасмина Тузелова.

Как сообщила певица, одна из участниц, которые произвели на нее особенное впечатление — представительница Румынии.

— Мне очень понравилось искусство участницы из Румынии. Она пела в жанре оперы, исполнила произведение из репертуара Димаша. Также очень красивый голос был у участницы из Болгарии, — сказала певица.

Фото: видеодан алынған скрин

Жасмина Тузелова отметила, что успех на «Славянском базаре» является важным достижением на ее творческом пути.

— Я мечтаю принять участие в конкурсе «Eurovision» — это моя самая большая цель, — сказала артистка.

Напомним, в прошлом году на этом конкурсе Гран-при выиграла Алмагуль Батталиева.