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    18:40, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Призёр Олимпийских игр по тяжелой атлетике в Токио и чемпионата мира в Паттайе Игорь Сон призвал казахстанцев поддержать Президента в эти трудные для страны время - в период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен обратился к жителям города Талдыкорган подчиняться требованиям чрезвычайного положения, Закону, не поддаваться на провокации.

    «Я сейчас дома в Талдыкоргане. Видим, что творится в городе. Мародеры, правонарушители громят, творят, что хотят. Всех напугали. Это, конечно, неправильно. Призываю поддержать нашего Президента, всех объединиться. Мы все хотим, чтобы в стране было тихо, спокойно. Мы за светлое будущее», - сказал тяжелоатлет.

    Ранее молодежные организации Казахстана также обратились к гражданам с призывом строго подчиняться требованиям чрезвычайного положения, Закону, не верить словам провокаторов изнутри, нарушающих спокойствие страны, доверять только официальным источникам.




    Теги:
    Спорт Общество ЧП-2022 Молодежь Сила в единстве
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