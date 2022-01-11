Призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике обратился к казахстанцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Призёр Олимпийских игр по тяжелой атлетике в Токио и чемпионата мира в Паттайе Игорь Сон призвал казахстанцев поддержать Президента в эти трудные для страны время - в период чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмен обратился к жителям города Талдыкорган подчиняться требованиям чрезвычайного положения, Закону, не поддаваться на провокации.

«Я сейчас дома в Талдыкоргане. Видим, что творится в городе. Мародеры, правонарушители громят, творят, что хотят. Всех напугали. Это, конечно, неправильно. Призываю поддержать нашего Президента, всех объединиться. Мы все хотим, чтобы в стране было тихо, спокойно. Мы за светлое будущее», - сказал тяжелоатлет.

Ранее молодежные организации Казахстана также обратились к гражданам с призывом строго подчиняться требованиям чрезвычайного положения, Закону, не верить словам провокаторов изнутри, нарушающих спокойствие страны, доверять только официальным источникам.







