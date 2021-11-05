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Призер Олимпиады вышел в финал чемпионата мира по боксу
БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов стал третьим финалистом чемпионата мира по боксу в Белграде, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В полуфинале в весовой категории до 51 килограмма казахстанец выиграл тайца Тханарата Саенгфета со счетом 4:1.
Ранее два казахстанских боксера стали финалистами чемпионата мира. 20-летний Махмуд Сабырхан (до 54 кг) выиграл представителя Индии Акаша Кумар. В финале он сразится с японцем Томоя Цубой.
33-летний Темиртас Жусупов одержал победу над нокаутером из Беларуси Евгением Кармильчиком. Теперь он за «золото» в весовой категории до 48 килограммов поборется с таиландцем Вуттичаем Юрачаем.
Кроме того, капитан национальной сборной Казахстана Абылайхан Жусупов стал бронзовым чемпионата мира.
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