Приземление корабля «Союз МС-12» с первым космонавтом ОАЭ покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 октября 2019 года, в 13 часов 37 минут по времени Нур-Султана космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находится экипаж из трех человек, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Момент закрытия переходных люков между кораблем и МКС, подготовку экипажа в составе российского космонавта Алексея Овчинина, американского астронавта Ника Хейга и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хаззаа аль Мансури к полету на корабле «Союз МС-12» был показан в режиме онлайн на сайте Роскосмоса.





По информации пресс-службы Роскосмоса, в соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-12» должен совершить посадку в 17 часов по времени Нур-Султана на территории Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказгана.

Прямой эфир будет доступен в разделе «Онлайн трансляции» на сайте www.roscosmos.ru с 16:30 по времени Нур-Султана.

Продолжительность пребывания в космическом полёте двух членов экипажа - Алексея Овчинина и Ника Хейга членов экспедиции МКС-59/60 составила 203 суток, первого космонавта Хаззаа аль Мансури - восемь суток.