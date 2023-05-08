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Приют для животных построят в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 18:01
Приют для животных построят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области ведутся работы по решению проблем отлова и содержания бродячих собак и кошек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В дальнейшем регулирование численности бездомных животных планируется осуществлять путем стерилизации. Во исполнение Закона «Об ответственном обращении с животными» акиматом Абайской области на отлов и содержание животных предусмотрены финансовые средства в сумме 79 млн тенге. Кроме того, более 6 млн.тг выделено на стерилизацию бродячих собак и кошек.

Управлением ветеринарии Абайской области проводятся конкурсные процедуры. В рамках программы по отлову и содержанию бродячих животных в городе Семее запланировано строительство приюта на 2 тысячи мест, определен земельный участок площадью 3 га.


Строительство   Животные   Абайская область   Семей  
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