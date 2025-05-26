Дом престарелых создала карагандинка продав свою квартиру и бизнес

Ляззат Мусина заботится о 80 постояльцах, а сама с семьей ютится в съемной однокомнатной квартире. У нее четверо детей, двое уже взрослые и создали свои семьи, а младшие живут в однушке.

Однако, еще пять лет назад у нее был и пентхаус, и собственное хозяйство с табуном лошадей. Сама Ляззат по образованию юрист. Все началось как раз таки с ее профессии, а точнее с помощи нуждающимся в юридических консультациях.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Все началось с того, что мы решили бесплатно раздавать бездомным молочную продукцию со своего хозяйства. Затем я стала помогать некоторым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я консультировала тех, кто потерял документы, тех, кто остался без жилья и средств на существование. Порой приходилось прописывать их в своей квартире, чтобы они смогли оформить документы и пособия. Ко мне обращались даже знакомые участковые, которые просили помочь некоторым бездомным оформить удостоверения личности. Так и закрутилось. Мне было всех их жалко. И как-то мы с супругом арендовали дом и начали там собирать таких людей. Помогали им как могли. В 2021 году мы обратились в акимат города и в РПП «Атамекен». Чтобы они нас проконсультировали для создания приюта бездомным и одиноким старикам. Нам посоветовали собрать документы и оформить все это юридический. И мы создали ТОО и благотворительный центр «Киелі шаңырақ», — рассказывает Ляззат Мусина.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

Первые четыре года центр распологался на арендованных квартирах. Ляззат и ее муж Асет не раз переезжали, пока однажды банк не решил выселить их из коттеджа, который служил приютом. Тогда семья приняла решение выкупить дом. Ради этого Асет продал свою ферму, а Ляззат — семейный дом. Однако, всей суммы не хватило, и до сих пор супруги выплачивают кредит.

— Сначала у нас не было таких планов. Мы продали скот, ферму, искали деньги, но их не хватало. Брать кредит? Но платеж — 3 миллиона в месяц. Тогда Ляззат предложила продать наш дом. У нас был двухэтажный пентхаус. Я был против — у нас пятеро детей, куда идти? Но потом подумал: что тяжелее — переезд пяти человек или пятидесяти?», — говаритучредитель благотворительного центра «Киелі шаңырақ» Ляззат Мусина.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

С каждым годом количество нуждающихся в помощи растет, и Ляззат с Асетом мечтают открыть новый, более просторный центр. Уже несколько лет они добиваются от властей выделения земли под строительство.

В акимате города Караганды сообщили, что для владельцев приюта был предложен участок земли в микрорайоне Кунгей.

Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

— Гражданка Мусина Лязат устно обращалась в местный исполнительный орган по вопросу предоставления земельного участка для строительства социального объекта (дом престарелых). В ходе встречи были даны разъяснения, что в соответствии со ст. 48 Земельного кодекса Республики Казахстан предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах). Для включения в перечень списка земельных участков, выставляемых на аукцион необходимо обратиться с заявлением и приложенной схемой размещения земельного участка, в ГУ «Аппарат акима города Караганды». На сегодняшний день гр.Мусина в ГУ «Аппарат акима города Караганды» не обращалась, — сообщили в акимате города Караганды.

Однако, по словам Ляззат, на том участке, который предложили в акимате, нет коммуникаций. А для стариков, особенно для лежачих постояльцев, важно наличие воды и канализации.

— Мы обращались к властям, участвовали в телепередачах. Просили землю, обещали своими силами построить приют. Пусть даже не на наше имя — пусть государство возьмет объект. Нам предложили участок за городом, почти в степи на сопке, где нет воды, электричества, и куда не доедет скорая. Как там строить приют для пожилых? , — говарит Ляззат Мусина.

Фото: ДП Карагандинской области

— Мы обращались к властям, участвовали в телепередачах. Просили землю, обещали своими силами построить приют. Пусть даже не на наше имя — пусть государство возьмет объект. Нам предложили участок за городом, почти в степи на сопке, где нет воды, электричества, и куда не доедет скорая. Как там строить приют для пожилых? — говарит Ляззат Мусина.

Пока что одинокие старики и бездомные живут в коттедже и в арендуемом помощении. Но Ляззат и ее супруг Асет мечтают построить настоящий большой приют для тех, кто остро нуждается в заботе и тепле.

Кроме дома престарелых, Ляззат открыла еще один приют — для женщин и детей. Там находят убежище жертвы домашнего насилия и бездомные матери с детьми.

Ранее сообщалось, что труженицу тыла из Шымкента перевели в дом престарелых.