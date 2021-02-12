Приятно гулять с детьми: павлодарцы оценили по-новому благоустроенные дворы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Павлодарской области перешли на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий. Вместо частичного ремонта дорог или, например, только устранения проблем с освещением во дворах стали делать все в комплексе: дороги, освещение, детские площадки и так далее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Просьбы об обновлении дворов – в топ-3 запросов горожан по благоустройству. Жители всех трех городов области нередко жалуются на отсутствие детских площадок, плохое освещение, разбитые дороги. В 2020 году было решено при благоустройстве дворов охватывать все проблемные участки в них. То есть не ограничиваться только установкой детской площадки, в то время как там же необходимо асфальтирование, к примеру», - рассказали в пресс-службе акима области.

Комплексное благоустройство в Павлодаре, Экибастузе и Аксу в прошлом году провели в 185 дворах. Теперь облагороженных таким образом дворов – более половины от всех городских внутриквартальных территорий, тогда как на начало 2020 года доля дворов, где проблемы с благоустройством были полностью решены, составляла 30%.

Еще одно новшество 2020 года – внедрение общественного контроля над работой подрядчиков, выполняющих благоустройство. Жильцы многоэтажек стали принимать участие в обустройстве собственных дворов: вместе с акиматом и подрядчиками решали, что и в каком количестве или объеме необходимо для удобства детей, старшего поколения и других.

«С группой жильцов мы контролировали этот процесс, подрядчики согласовывали с нами установку каждой формы. Я призываю всех участвовать в благоустройстве своих дворов. Это для нашей же безопасности, для нас, для красоты», - говорит павлодарец в ролике местного блогера Саята Елгонденова.

Комплексное благоустройство дворов и общественный контроль над ним – инициативы акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, который неоднократно заявлял, что усиление контроля со стороны жителей и их участие в принятии решений, направленных на развитие городов и сел – один из наиболее действенных инструментов профилактики коррупции, повышения прозрачности работы госорганов и их подотчетности перед населением.



