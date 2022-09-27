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Привязавший собаку к грузовику водитель из Алматинской области объяснил свой поступок

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Сентября 2022, 20:36
Привязавший собаку к грузовику водитель из Алматинской области объяснил свой поступок

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Водителя, который привязал к грузовику собаку и протащил ее по улицам села Еркин Алматинской области, доставили в полицию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент имел место 25 сентября в Талгарском районе. Сотрудники полиции уже установили 42-летнего водителя грузового транспорта и доставили в районное ведомство.

B свое оправдание задержанный водитель пояснил, что во время вынужденной остановки в связи с поломкой транспорта неизвестные привязали собаку к машине. Он заметил это только тогда, когда другие участники дорожного движения начали подавать сигнал.

«По факту в управлении полиции Талгарского района возбуждено административное производство по ст. 407-1 ч.1 КРКоАП. По инциденту в полицию с жалобами или заявлением никто не обращался», - проинформировали в пресс-службе ДП.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видео, как водитель КамАЗа привязал собаку и тащил ее по улицам села Еркин.


Алматинская область   Происшествия   МВД РК  
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