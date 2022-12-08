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Привязавшего собаку к авто алматинца наказали

8 Декабря 2022, 17:30
Привязавшего собаку к авто алматинца наказали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео, на котором запечатлен движущийся автомобиль, к которому привязана собака. Полиция Алматы наказала водителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что сотрудники управления местной полицейской службы провели проверку, по результатам которой приняты меры в соответствии с законодательством РК.

«По указанному факту гражданин Т., 1988 года рождения, привлечен к административной ответственности согласно статье 407-2 части 1, пункта 4 КоАП РК в виде административного штрафа в размере 10 МРП», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

В сентябре также сообщалось, что водитель КамАЗа привязал собаку и тащил ее по дороге в Алматинской области. Тогда он тоже был наказан.

Кадр из видео
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