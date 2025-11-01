РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:05, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Привязал жену к лошади: в Жетысу завершено расследование по делу об убийстве

    В области Жетысу завершено досудебное расследование по факту убийства местной жительницы, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Департамент полиции региона.

    полиция полицейская машина полиция көлігі
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в прокуратуру для последующего направления в суд. Подозреваемый по делу продолжает содержаться в следственном изоляторе до завершения судебных процедур.

    Отмечается, что ход расследования находился на особом контроле руководства Департамента полиции области Жетысу.

    Как ранее сообщалось, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня в селе Баласаз Аксуского района.

    По данным следствия, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил свою жену. От полученных травм Айзат Мараткызы скончалась.

    Родственники утверждали, что забрали тело без проведения судебно-медицинской экспертизы и настаивали на тщательном расследовании.

    В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу тогда сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. А подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

     

    Айгерим Коппаева
