Привязал жену к лошади: в Жетысу завершено расследование по делу об убийстве

Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в прокуратуру для последующего направления в суд. Подозреваемый по делу продолжает содержаться в следственном изоляторе до завершения судебных процедур.

Отмечается, что ход расследования находился на особом контроле руководства Департамента полиции области Жетысу.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня в селе Баласаз Аксуского района.

По данным следствия, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил свою жену. От полученных травм Айзат Мараткызы скончалась.



Родственники утверждали, что забрали тело без проведения судебно-медицинской экспертизы и настаивали на тщательном расследовании.

В пресс-службе Департамента полиции области Жетысу тогда сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. А подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.