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    21:43, 28 Август 2024 | GMT +6

    Привязал собаку к машине и волочил: водителя задержали в Алматинской области

    Полиция, полицейские
    Фото: Polisia.kz.

    В Алматинской области мужчина привязал к машине собаку и волочил ее по земле, его задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео инцидента появилось в соцсетях. Сообщается, что случай произошел в поселке Жандосово. 

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину.

    — В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, — отметили в пресс-службе ДП региона. 

    Отметим, что похожий случай произошел в Талгарском районе Алматиснкой области в прошлом году. Тогда очевидцы запечатлели на видео собаку, бегущую за автомобилем. В полиции также завели уголовное дело по статье 316 «Жестокое обращение с животным». 

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Полиция Животные Алматинская область Задержания
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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