Привязал собаку к машине и волочил: водителя задержали в Алматинской области

В Алматинской области мужчина привязал к машине собаку и волочил ее по земле, его задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Сообщается, что случай произошел в поселке Жандосово.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину.

— В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, — отметили в пресс-службе ДП региона.

Отметим, что похожий случай произошел в Талгарском районе Алматиснкой области в прошлом году. Тогда очевидцы запечатлели на видео собаку, бегущую за автомобилем. В полиции также завели уголовное дело по статье 316 «Жестокое обращение с животным».