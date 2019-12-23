Привокзальную площадь реконструируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в следующем году планируют реконструировать Привокзальную площадь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Бахыт Ильясов на общественном совете города рассказал, что полностью переделают сквер, расположенный на площади, приведут в надлежащий вид фасады здания, находящиеся рядом, сделают подъездной путь для автобусов ближе к зданию вокзала.

«Павильоны, которые сейчас стоят на площади, будут снесены. После реконструкции заехать автомобили не смогут. Будет специально выделенная полоса для автобусов. Для таксистов предусмотрят другое место. Никаких крупных насаждений на площади не будет, она должна просматриваться», - проинформировал Б. Ильясов.

Всего на реконструкцию Привокзальной площади из городского бюджета выделят 100 млн тенге.

С прошлого года идет реконструкция здания вокзала. Ее проводит ОАО «РЖД». В здании появятся долгожданные эскалаторы, лифты. Изменился фасад здания. Завершить реконструкцию вокзала рассчитывают в 2020 году.