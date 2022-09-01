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    14:34, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Привлекать талантливых специалистов из-за рубежа намерены в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, для развития человеческого потенциала, важно привлекать в страну талантливых специалистов из-за рубежа, особенно тех, кто добился успеха в сферах творчества и предпринимательства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что речь идет об эффективной миграционной политике.

    «Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT государством будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



    Теги:
    Общество мигранты Послание Президента РК-2022 Трудоустройство Послание Президента РК Президент
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