Привлекать талантливых специалистов из-за рубежа намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, для развития человеческого потенциала, важно привлекать в страну талантливых специалистов из-за рубежа, особенно тех, кто добился успеха в сферах творчества и предпринимательства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что речь идет об эффективной миграционной политике.

«Необходимо снизить дефицит наиболее востребованных и высококвалифицированных кадров. Для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности, IT государством будут введены послабления и предоставляться визы с правом получения вида на жительство», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



