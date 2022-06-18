18 Июня 2022 11:07

Привлечь научно-исследовательские институты к строительству дорог намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из основных направлений деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК является внедрение новых технологий и материалов в автодорожной отрасли. Центр пригласил казахстанских ученых к сотрудничеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с этим Центр приглашает потенциальных поставщиков к плодотворному сотрудничеству по внедрению Новых технологий и материалов в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, направленных на снижение материалоемкости и себестоимости дорожных конструкций, повышение прочностных характеристик конструктивных слоев дорожной одежды, эксплуатационного ресурса покрытий, внедрение современных машин и механизмов, совершенствование методов строительства и проектирования. А также применение современных методов строительства/проектирования искусственных сооружений для снижения себестоимости, сроков и повышения безопасности дорожного движения», - отмечают в пресс-службе ведомства.

Также Центр приглашает к сотрудничеству научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения и научных деятелей по предложениям научных открытий, исследований и развитию автодорожной отрасли.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Национальный центр качества дорожных активов, направив письменное обращение на e-mail: info@sapaortalygy.kz или связаться по следующим телефонным номерам: +7(708) 599-48-69, +7(705) 106-00-78.