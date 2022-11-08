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Привлечь инвесторов к реализации социальных проектов предложил Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 11:07
Привлечь инвесторов к реализации социальных проектов предложил Касым-Жомарт Токаев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения. Мы не должны допустить появления безработицы в будущем.Об этом сегодня в ходе встречи с населением Атырауской области сообщил находящийся в регионе с рабочей поездкой Президент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Правительству необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями. Поручаю Правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, по его словам, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии. Правительству совместно с акиматом нужно привлечь инвесторов к этой работе. «Особое внимание следует уделить реализации социальных проектов. Данный вопрос надо вынести на рассмотрение Совета иностранных инвесторов при Президенте. Исходя из интересов государства, поручаю проработать вопрос подготовки общих соглашений с инвесторами», - сказал Глава государства.


Президент Казахстана   Инвестпроекты   Атырауская область   Социальная поддержка  
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