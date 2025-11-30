Прививку от COVID назвали вероятной причиной смерти 10 детей в США

Марти Макари заявил в эфире Fox News, что ведомство располагает данными о возможной связи между вакцинацией от COVID-19 и смертями детей. Его комментарий прозвучал после публикации The New York Times, которая сообщила о появлении внутреннего документа FDA по этой теме.

По данным NYT, руководитель отдела вакцинации FDA Винай Прасад направил сотрудникам служебную записку 28 ноября. В ней утверждалось, что в ходе проверки удалось выявить «как минимум десять» случаев смерти детей, которые наступили «после и, вероятно, вследствие» вакцинации от COVID-19.

Предполагаемой причиной назывался миокардит. Газета приводит цитату из документа, где это названо «значительным откровением», поскольку «впервые FDA признает возможность смертей среди детей после вакцинации».

При этом в записке, по сведениям NYT, не содержалось данных о возрасте детей, наличии у них заболеваний или методике, по которой устанавливалась связь между прививкой и летальными исходами. Производитель вакцины также не упоминался.

Макари, комментируя материалы в программе Fox & Friends, заявил, что опирается на данные, собранные во время администрации президента Джо Байдена, и охарактеризовал ситуацию как «предположительные десять смертей, связанных с вакцинацией».

Сообщения прозвучали на фоне изменений в государственной политике США по COVID-19: действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший существенно сократил доступ к вакцинации для людей старше 65 лет и граждан с сопутствующими заболеваниями.

В то же время, как напоминает Fox News, во время пандемии — в конце президентства Дональда Трампа и при Джо Байдене — вакцины активно продвигались как жизненно важная мера защиты. Макари отметил, что первые версии вакцин 2020 года были эффективными для пожилых и групп риска, однако, по его словам, регулярная вакцинация молодых людей «не имеет достаточной научной основы».

Напомним, ранее Еврокомиссия отказалась показать данные закупок вакцин против COVID-19.