Прививка от COVID-19 помогает в борьбе с раком — исследование

Как пишет журнал Nature, у больных, получивших мРНК-вакцину в течение 100 дней после начала иммунотерапии, трехлетняя выживаемость оказалась в два раза выше, чем у непривитых. Особенно сильный эффект наблюдался у пациентов с так называемыми «холодными» опухолями — например, при раке предстательной железы и поджелудочной железы, где иммунная система обычно реагирует слабо. У них вакцина увеличивала шансы на выживание в пять раз.

Как объясняют авторы исследования, мРНК-вакцины действуют как сигнал тревоги для иммунной системы: они активируют защитные клетки, которые начинают распознавать и уничтожать раковые клетки. При этом традиционные вакцины такого эффекта не давали.

Теперь исследователи планируют крупное клиническое испытание, чтобы подтвердить, может ли мРНК-вакцинация стать частью стандартной терапии для онкопациентов.