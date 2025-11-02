РУ
    01:20, 02 Ноябрь 2025

    Прививка от COVID-19 помогает в борьбе с раком — исследование

    Исследователи из американского центра MD Anderson в Хьюстоне проанализировали данные более тысячи пациентов, проходивших лечение между 2019 и 2023 годами, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    
    Фото: Минздрав РК

    Как пишет журнал Nature, у больных, получивших мРНК-вакцину в течение 100 дней после начала иммунотерапии, трехлетняя выживаемость оказалась в два раза выше, чем у непривитых. Особенно сильный эффект наблюдался у пациентов с так называемыми «холодными» опухолями — например, при раке предстательной железы и поджелудочной железы, где иммунная система обычно реагирует слабо. У них вакцина увеличивала шансы на выживание в пять раз.

    Как объясняют авторы исследования, мРНК-вакцины действуют как сигнал тревоги для иммунной системы: они активируют защитные клетки, которые начинают распознавать и уничтожать раковые клетки. При этом традиционные вакцины такого эффекта не давали.

    Теперь исследователи планируют крупное клиническое испытание, чтобы подтвердить, может ли мРНК-вакцинация стать частью стандартной терапии для онкопациентов.

    — Эффект, описанный в исследовании, впечатляет, но не удивляет. Любая вакцина стимулирует иммунитет, а мРНК-частицы, похоже, делают это особенно эффективно, — отметил немецкий иммунолог Карстен Вацль.

