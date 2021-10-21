Прививаются ли алматинцы с поддельными паспортами вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев ответил, прививаются ли жители, купившие паспорта вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы еще не знаем количество покупателей паспортов вакцинации в Алматы. Полиция проводит следственные мероприятия. Но мы знаем, что зарегистрировано около 20 таких фактов. Правительство ещё не приняло решение вакцинировать их. (тех, кто уже купил паспорт - прим.авт). Но в целом на сегодня никто из жителей еще не обращался с тем, что они хотят привиться из-за того, что купили паспорт вакцинации», - ответил Табынбаев.

Ранее глава УОЗ сообщил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос об амнистии для тех, кто купил поддельный паспорт вакцинации. По его словам, людям, которые купили паспорт вакцинации, нельзя получить вакцину, потому что в базе они значатся как вакцинированные.