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Прививают ли студентов от коронавируса принудительно в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
7 Октября 2021, 22:17
Прививают ли студентов от коронавируса принудительно в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прививают ли студентов от коронавируса принудительно в Алматы, ответил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас вакцинировано 50% студентов, с ними ведется работа только в формате разъяснительной работы. Никто никого насильно не заставляет вакцинироваться, на сегодня такой вопрос перед нами не ставился. Все понимают, что живя в коллективе - это общежитие, нужно защищаться. Я думаю, что студенты это понимают. Я посещал прививочные пункты и видел студентов, которые сами пришли, понимая о том, что нужна коллективная защита. Защищая себя, они защищают других. Принудительной вакцинации не существует», - пояснил Ж. Бекшин.

Ранее главный санврач заявил, что официальных ограничений по заселению в общежития нет. По его словам, невакцинированным студентам можно находиться в общежитиях.


Алматы   Вузы   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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