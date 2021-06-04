Привитых алматинцев угощают шоколадом в честь Дня госсимволов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в честь Дня государственных символов РК с учетом соблюдения санитарных требований проводят ряд культурных мероприятий. Создают праздничное настроение и на пунктах вакцинации города. Сотрудники акимата Алмалинского района решили угостить привитых горожан шоколадными плитками с символикой флага Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция проводится в целях воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине, формирования уважения к государственным символам страны, а также понимания их сущности и значения.

«Государственные символы – источники духовной силы, каждый казахстанец должен почитать флаг, герб и гимн. В нашем городе производится самый брендовый шоколад с символикой флага, о нем знают во всем мире, поэтому мы решили подарить участникам вакцинации шоколад и поздравить их с праздником», - рассказала заместитель акима Алмалинского района Алматы Айнур Бекжанова.

Вакцинируемым раздали уже более 500 плиток в прививочных пунктах ТРЦ «Глобус», ТРЦ «Мега», ТД «ЦУМ», ЦОНа по Толе би.

Среди получивших презент - алматинец Абдул Ибрагимов, который сегодня привился отечественной вакциной.

«Мы должны уважать наши государственные символы и воспитать в нашей молодежи патриотизм. Пропагандировать этот праздник и рассказать его историю. Я пришел на вакцинацию и приятно удивлен, очень радостно принимать поздравления. Думаю, что вакцинация и приближение коллективного иммунитета – это часть проявления патриотизма, любви к своей стране и народу. Вместе мы должны победить пандемию!», - сказал А. Ибрагимов.

Также в честь праздника в Алматы одновременно включат государственный гимн на территории парков и скверов, пешеходных улиц, станций и вагонов метро, ТРЦ, высокогорного комплекса «Медеу» и курорта «Шымбулак», а также в парке «Кок-Тобе». Жителей и гостей мегаполиса призвали присоединиться к данной акции и исполнить гимн, соблюдая все правила поведения при звучании гимна.

Кроме того, в Алматы состоится парад байкеров, а также исполнение государственного гимна перед зданием Дворца Республики с участием оркестра (19.00).

Накануне Дня государственных символов РК в Алматы прошел необычный флешмоб на электросамокатах от городского молодежного ресурсного центра Алматы под названием «Менің туым» («Мой флаг»). Воспитанники военно-патриотического клуба «Киров» Алматы водрузили государственный флаг Казахстана на Большом Алматинском пике высотой 3 680 метров и исполнили на домбре произведения Курмангазы.