Привитые российскими вакцинами и европейским бустером могут получить ковид-сертификат ЕС
БРЮССЕЛЬ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, и одной бустерной дозой, сделанной разрешенной в ЕС вакциной. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в четверг на брифинге в Брюсселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», - сказал он.
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
Ранее официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев ответил на актуальные вопросы относительно того, какую вакцину необходимо получить казахстанцам, выезжающим за рубеж.
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