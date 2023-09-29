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    10:50, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Туркестанской области

    полиция
    Фото: ДП Туркестанской области

    Приверженцев деструктивного религиозного течения, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Отырарском районе задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления.

    Спустя сутки задержали еще одного 33-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в международном розыске за мошенничество.

    полиция
    Фото: ДП Туркестанской области

    Оба разыскиваемых преступника состоят на учете, как приверженцы религиозно-деструктивного течения. В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область полиция
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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