10:50, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6
Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Туркестанской области
Приверженцев деструктивного религиозного течения, находившихся в международном розыске, задержали в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Отырарском районе задержали 54-летнего гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске с 2021 года. На родине мужчина был объявлен в розыск за совершение тяжкого преступления.
Спустя сутки задержали еще одного 33-летнего гражданина Узбекистана, находившегося в международном розыске за мошенничество.
Оба разыскиваемых преступника состоят на учете, как приверженцы религиозно-деструктивного течения. В отношении них будет принято соответствующее процессуальное решение.