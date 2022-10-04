Приватизированный оптовый рынок в Алматы вернут государству

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск о возврате в государственную собственность приватизированного рынка «Барыс 4», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов выявила реализацию по заниженной в пять раз цене (рыночная стоимость – 1,5 млрд, продана за 307 млн тенге) доли в крупнейшем оптовом рынке «Барыс-4» одной из олигополий. В июле внесен иск в целях расторжения сделки и возврата объекта государству.

В алматинском городском суде сообщили, что основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным госорганом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица. В ходе судебного разбирательства, доводы, изложенные в иске, подтвердились. Представитель уполномоченного органа исковые требования признал, согласившись с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам.

«​Основанием для признания сделки недействительной явилось предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, выразившееся в занижении стоимости объекта. ​В суде факты реализации государственного имущества по заниженной стоимости подтвердились. Судом принято решение об удовлетворении иска и признании договора-купли продажи государственной доли в уставном капитале ТОО «Найза-БН» недействительным. Решение суда не вступило в законную силу», - отметили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Ранее казахстанские СМИ писали о том, что известный оптовый рынок в Алматы хотят вернуть в пользу государства. Выяснилось, что его продали по заниженной в пять раз цене.