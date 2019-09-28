Приусадебные хозяйства готовы развивать сельчане Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Потенциальные возможности развития сельских округов, в которых будет реализовываться пилотный проект по повышению доходов жителей Жамбылской области, обсуждаются в ходе поездок главы региона Аскара Мырзахметова по районам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Правительство РК поддержало пилотный проект по повышению доходов жителей Жамбылской области, о чем на расширенном заседании Правительства рассказал глава региона Аскар Мырзахметов. Он отметил, что в этом году рабочая группа осуществила обход всех 138 347 дворов области в сельской местности и, проанализировав ситуацию, пришла к выводу, что пока еще население не может превратить подсобное хозяйство в эффективный источник дохода по причине отсутствия организационной работы. Для первого этапа реализации пилотного проекта выбрано 10 сельских округов, в которых более 7 тыс. дворов имеют приусадебные участки общей площадью 1 117 га.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Аскар Мырзахметов посещает сельские округа районов, в которых будет реализовываться проект, встречается с жителями, контролирует ход исполнения проекта. В Жуалынском районе он встретился с жителями Байтерекского сельского округа, вошедшего в этот пилотный проект.

Всего в этом сельском округе насчитывается 494 двора, площадь земель составляет 78 га. Главное требование по первому направлению проекта - повышение эффективности земель.

Жуалынский район славится своим вкуснейшим картофелем, который здесь культивировали еще с советских времен. В 90-е годы площади посевов значительно уменьшились, технологии были практически утрачены. Сейчас же крестьянские хозяйства района возрождают эту важную культуру. Так, КХ «Злиха» выращивает картофель на 156 га, используя при этом на 50 га капельное орошение. Имеются современно оборудованные склады для хранения картофеля емкостью 1 200 тонн и плодово-ягодных культур на 600 тонн.

В рамках пилотного проекта большинство сельчан-жуалынцев готовы выращивать картофель на придомовых участках.

Глава региона отметил, что Жуалынский район предрасположен для выращивания картофеля, а также акцентировал внимание на необходимости производства продукции из картофеля на территории крестьянского хозяйства, поручив ответственным лицам изучить этот вопрос.

В ходе встреч сельчане интересовались получением выгодного кредита в рамках проекта. Аким области повторил, что основной целью данного проекта является максимальный охват населения, отметив, что для получения кредита каждому жителю сельского округа будут предоставлены льготы.

Финансирование проекта будет осуществляться в рамках программы «Еңбек» с процентной ставкой 2,5%. Сегодня уже сформирована первая база заемщиков, отметил глава жамбылского региона.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Аскар Мырзахметов посетил животноводческое крестьянское хозяйство «Толеген» в селе Туктыбай. Благодаря государственным программам, хозяйство расширяет деятельность. Недавно в Чехии было закуплено более 60 коров молочного и мясного направления. Животные быстро адаптировались к климату Жуалынского района, который называют «жамбылской Сибирью» за крепкие морозы и высокие сугробы зимой. В сутки эти коровы дают до 25 литров молока жирностью до 5,4%. Аким области поручил рассмотреть пути увеличения поголовья этой породы в местных условиях.

Отметим, что Жуалы, помимо картофеля, славится и особым вкусом своей молочной продукции. Район расположен в окружении отрогов Тянь-Шаня, откуда сбегают горные реки, орошая заливные луга. Богатое разнотравье придает насыщенный сладкий вкус молоку и всей молочной продукции, которую здесь производят – творог, сыры, масло.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, уже на первом этапе реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения ожидается увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства на 34%, а также нагрузки предприятий по переработке молока и мяса - на 30%.

Планируется обеспечить доходность в пилотных округах 7 тыс. семей, или 35 тыс. человек, не менее 104 тыс. тенге в месяц. Рост доходов увеличится в 2,5 раза. Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей реализуется в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

В жамбылском регионе проживают 1 млн 125 тыс. человек, из них 680 тыс. (60%) - сельчане.