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Притон для занятия проституцией ликвидировали в Туркестанской области

18 Июня 2020 12:44
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Притон для занятия проституцией ликвидировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Мактаральского РОП выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией в одном из частных домов поселка Атакент. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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В выявленном притоне оперативники обнаружили трёх девушек лёгкого поведения, оказывавших интим-услуги за денежное вознаграждение.

Кроме того, полицейские задержали жительницу Мактаральского района, подозреваемую в организации вышеуказанного притона и сводничества. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Стражи порядка доставили задержанных в отдел полиции, а девушек легкого поведения поставили на профилактических учёт.

Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства дела.

Полицейские Туркестанской области напоминают, что за организацию или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.


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#Туркестанская область   #МВД РК  
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