Приток мигрантов в развитые страны уменьшился впервые за четыре года
В 2024 году в 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющих наиболее развитые государства, въехали для постоянного проживания 6,2 млн человек, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Это первый показатель снижения после трех лет стабильного роста — он на 4% меньше, чем в 2023 году, но все еще на 15% выше, чем до пандемии.
Главной причиной иммиграции остается воссоединение с семьей. При этом число трудовых мигрантов сократилось на 21% после периода роста с 2020 года.
Половина всех иммигрантов направилась в пять стран — США, Германию, Канаду, Великобританию и Испанию. Среди стран происхождения мигрантов лидируют Венесуэла, Колумбия и Сирия.
Ранее мы писали, из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки.