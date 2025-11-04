РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Приток мигрантов в развитые страны уменьшился впервые за четыре года

    В 2024 году в 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющих наиболее развитые государства, въехали для постоянного проживания 6,2 млн человек, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Приток мигрантов в развитые страны снизился впервые за четыре года
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Это первый показатель снижения после трех лет стабильного роста — он на 4% меньше, чем в 2023 году, но все еще на 15% выше, чем до пандемии.

    Главной причиной иммиграции остается воссоединение с семьей. При этом число трудовых мигрантов сократилось на 21% после периода роста с 2020 года.

    Половина всех иммигрантов направилась в пять стран — США, Германию, Канаду, Великобританию и Испанию. Среди стран происхождения мигрантов лидируют Венесуэла, Колумбия и Сирия.

    Ранее мы писали, из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан на заработки.

    Теги:
    Мигранты Мировые новости
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают