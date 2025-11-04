Приток мигрантов в развитые страны уменьшился впервые за четыре года

Это первый показатель снижения после трех лет стабильного роста — он на 4% меньше, чем в 2023 году, но все еще на 15% выше, чем до пандемии.

Главной причиной иммиграции остается воссоединение с семьей. При этом число трудовых мигрантов сократилось на 21% после периода роста с 2020 года.

Половина всех иммигрантов направилась в пять стран — США, Германию, Канаду, Великобританию и Испанию. Среди стран происхождения мигрантов лидируют Венесуэла, Колумбия и Сирия.

