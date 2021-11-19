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Приток иностранных туристов в Туркестан прокомментировал Умирзак Шукеев

19 Ноября 2021 15:15
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Приток иностранных туристов в Туркестан прокомментировал Умирзак Шукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос касательно притока туристов в город Туркестан, в том числе иностранных, прокомментировал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе пресс-конференции в СЦК журналист спросила Умирзака Шукеева, почему приток иностранных туристов остается низким в городе.

«Приток иностранных туристов пока низкий, потому что мы еще закрыты, я объяснял. Аэропорт у нас только работает сейчас по нескольким рейсам. Из России тоже пока туристов нет. Речь идет только о внутреннем туризме, граница с Узбекистаном закрыта», - рассказал Умирзак Шукеев.

Аким отметил, что город только строится и некоторые статистические данные по посещению туристов основываются по количеству занятых мест в гостиницах.

«Гостиницы наши нельзя сравнивать с другими городами. Мы только строимся. За последний год пять гостиниц построили, и то мы достигли тысячу мест. Но мы будем расти, во-первых. Во-вторых, большая часть наших туристов – это туристы-паломники, которые приезжают на один день. И они не останавливаются. Если уже останавливаются, то они останавливаются в частном секторе», - сказал У. Шукеев.

Ранее сообщалось, что Туркестанскую область за 10 месяцев текущего года посетили более 1,3 млн гостей.

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#Туркестанская область   #Туризм  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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