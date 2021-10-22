Присвоить имена Алихана Бокейхана и Ахмета Байтурсынулы школам предложили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На 10-й внеочередной сессии маслихата Северо-Казахстанской области и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов представил проект постановления акимата и решения маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, на рассмотрение республиканской ономастической комиссии направят предложения по присвоению имени политического и общественного деятеля, лидера партии «Алаш», ученого Алихана Бокейхана общеобразовательной средней школе №25 города Петропавловска; имени государственного, политического, культурного деятеля, наркома просвещения Казахской АССР Смагула Садуакасулы средней школе №2 и имени государственного деятеля, ученого, основоположника казахского языкознания и литературоведения, реформатора национального письма, просветителя Ахмета Байтурсынулы средней школе №9. Областной детско-юношеской спортивной школе по национальным видам спорта предлагается присвоить имя прославленного борца, чемпиона мира по борьбе Кажымукана.

«Процесс обсуждения с коллективом проводился в соответствии с действующим законодательством», - сказал Д. Абдриисов.

Затраты на присвоение имен объектам составят 241,4 тысячи тенге. По словам Д. Абдриисова, бюджетные средства использоваться не будут. Расходы будут возмещены за счет спонсорской помощи.



