Присуждены государственные стипендии Первого Президента – Елбасы в области культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал распоряжение «О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Акорды.

О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году

1. Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 9 декабря 2019 года № 64

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 64

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году

Деятели литературы