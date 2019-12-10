Присуждены государственные стипендии Первого Президента – Елбасы в области культуры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал распоряжение «О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Акорды.
О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году
1. Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент Республики Казахстан
К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 9 декабря 2019 года № 64
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 64
Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году
Деятели литературы
|
Айтхожа Марфуға
|
-
|
1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Ахметова Куляш
|
-
|
1946 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
|
Ашимов Аким
(Аким Тарази)
|
-
|
1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
|
Аширов Ахмет
|
-
|
1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
|
Әбдікұлы Төлен
|
-
|
1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
|
Бахтыгереева Ақуштап
|
-
|
1944 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
|
Бимағамбет Ануарбек
|
-
|
1980 года рождения, поэт
|
Бөдешұлы Жәркен
|
-
|
1944 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»
|
Гарькавец Александр
|
-
|
1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель
|
Досанов Сабит
|
-
|
1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»
|
Елеукенов Шериаздан
|
-
|
1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Елубаев Смагул
|
-
|
1947 года рождения, писатель, кинодраматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
|
Ерманов Журсин
|
-
|
1951 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана
|
Жайлыбай Ғалым
|
-
|
1958 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
|
Жолдасбеков Мырзатай
|
-
|
1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
|
Жұмаділ Кабдеш
|
-
|
1936 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Касымов Олжас
|
-
|
1989 года рождения, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»
|
Қыдырханұлы Уахап
|
-
|
1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР
|
Мырзахметұлы Мекемтас
|
-
|
1930 года рождения, литературовед, лауреат Государственной премии
|
Нурпеисов Абдижамил
|
-
|
1924 года рождения, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии
|
Омаров Канат
|
-
|
1971 года рождения, поэт
|
Оразалин Нұрлан
|
-
|
1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
|
Оразбаев Иранбек
|
-
|
1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
|
Оспан Сейфолла
|
-
|
1938 года рождения, поэт, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
|
Раш Мынбай
|
-
|
1930 года рождения, поэт, заслуженный работник культуры Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»
|
Салғараұлы Қойшығара
|
-
|
1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
|
Сарай Әнес
|
-
|
1937 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии
|
Сулейменов Олжас
|
-
|
1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
|
Тұрғынбекұлы Серік
|
-
|
1946 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
|
Деятели искусства
|
Абельдинов Адай
|
-
|
1987 года рождения, режиссер-аниматор, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»
|
Адамжан Бактияр
|
-
|
1992 года рождения, солист балета, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»
|
Айтуаров Ерлан
|
-
|
1950 года рождения, художник, заслуженный деятель Казахстана
|
Ахметова Шайза
|
-
|
1948 года рождения, народная артистка Казахстана
|
Ашимов Асанали
|
-
|
1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии
|
Аширбекова Роза
|
-
|
1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР
|
Аюханов Булат
|
-
|
1938 года рождения, хореограф-балетмейстер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
|
Байбосынов Кайрат
|
-
|
1950 года рождения, традиционный исполнитель, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
|
Байсеитова Раушан
|
-
|
1947 года рождения, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии
|
Бердигалиев Хатимолла
|
-
|
1952 года рождения, певец-термеши, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»
|
Дуйсекеев Кенес
|
-
|
1946 года рождения, композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»
|
Есжанов Биржан
|
-
|
1990 года рождения, традиционный исполнитель
|
Еслямова Самал
|
-
|
1984 года рождения, актриса, победительница 71-го Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса»
|
Жаманбаев Базаргали
|
-
|
1942 года рождения, дирижер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
|
Зулхаш Чапай
|
-
|
1938 года рождения, актер, режиссер, кавалер ордена «Құрмет»
|
Имаханов Бекен
|
-
|
1936 года рождения, актер, народный артист Казахской ССР
|
Имашева Баян
|
-
|
1941 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
|
Калиламбекова Хорлан
|
-
|
1944 года рождения народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»
|
Кастеева Зарема
|
-
|
1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахской ССР
|
Клушкин Юрий
|
-
|
1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
|
Косубаева Тамара
|
-
|
1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана
|
Кузембай Сара
|
-
|
1937 года рождения, музыковед-ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана
|
Макашева Жанар
|
-
|
1984 года рождения, актриса
|
Манапов Медыгат
|
-
|
1984 года рождения, традиционный исполнитель
|
Мәлібекұлы Жандарбек
|
-
|
1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан
|
Мусахаджаева Райса
|
-
|
1954 года рождения, скрипачка, заслуженный деятель Казахстана
|
Мышбаева Нукетай
|
-
|
1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
|
Нарбеков Мурат
|
-
|
1988 года рождения, виолончелист
|
Нүсіпжан Нұрғали
|
-
|
1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»
|
Обаев Исмухан
|
-
|
1941 года рождения, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
|
Оразбаев Сабит
|
-
|
1936 года рождения, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии
|
Померанцев Юрий
|
-
|
1923 года рождения, народный артист Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии
|
Разиева Гульвер
|
-
|
1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
|
Рахипова Айнур
|
-
|
1984 года рождения, актриса
|
Сатыбалдиев Жарас
|
-
|
1991 года рождения, исполнитель кюев
|
Тасыбекова Торгын
|
-
|
1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР
|
Тәти Айгүл
|
-
|
1963 года рождения, хореограф, заслуженная артистка Казахстана, заслуженный деятель Казахстана
|
Тәуекел Сламбек
|
-
|
1948 года рождения, режиссер, заслуженный деятель Казахстана
|
Терещенко Нина
|
-
|
1945 года рождения, художник
|
Тулегенова Бибигуль
|
-
|
1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии
|
Тыныштыгулова Сара
|
-
|
1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»
|
Уәлихан Шот-Аман
|
-
|
1932 года рождения, архитектор, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»
|
Утекешева Меруерт
|
-
|
1951 года рождения, актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»
|
Хасангалиев Ескендир
|
-
|
1940 года рождения, певец-композитор, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Құрмет»
|
Шарипов Фархат
|
-
|
1983 года рождения, режиссер
|
Школьный Арий
|
-
|
1926 года рождения, живописец, заслуженный деятель искусств Казахской ССР
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