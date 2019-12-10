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Присуждены государственные стипендии Первого Президента – Елбасы в области культуры

10 Декабря 2019 18:20
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Присуждены государственные стипендии Первого Президента – Елбасы в области культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал распоряжение «О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Акорды.

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О присуждении государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году

1. Присудить государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 9 декабря 2019 года № 64

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 64

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в 2019 году

Деятели литературы

Айтхожа Марфуға

-

1936 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Ахметова Куляш

-

1946 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Ашимов Аким

(Аким Тарази)

-

1933 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Аширов Ахмет

-

1938 года рождения, писатель-драматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Әбдікұлы Төлен

-

1942 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Бахтыгереева Ақуштап

-

1944 года рождения, поэтесса, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Бимағамбет Ануарбек

-

1980 года рождения, поэт

Бөдешұлы Жәркен

-

1944 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»

Гарькавец Александр

-

1947 года рождения, ученый-тюрколог, общественный деятель

Досанов Сабит

-

1940 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс»

Елеукенов Шериаздан

-

1929 года рождения, критик, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Елубаев Смагул

-

1947 года рождения, писатель, кинодраматург, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Ерманов Журсин

-

1951 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана

Жайлыбай Ғалым

-

1958 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Жолдасбеков Мырзатай

-

1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Жұмаділ Кабдеш

-

1936 года рождения, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Касымов Олжас

-

1989 года рождения, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

Қыдырханұлы Уахап

-

1932 года рождения, писатель, заслуженный работник культуры Казахской ССР

Мырзахметұлы Мекемтас

-

1930 года рождения, литературовед, лауреат Государственной премии

Нурпеисов Абдижамил

-

1924 года рождения, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии

Омаров Канат

-

1971 года рождения, поэт

Оразалин Нұрлан

-

1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Оразбаев Иранбек

-

1947 года рождения, поэт, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Оспан Сейфолла

-

1938 года рождения, поэт, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Раш Мынбай

-

1930 года рождения, поэт, заслуженный работник культуры Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»

Салғараұлы Қойшығара

-

1939 года рождения, писатель, ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Сарай Әнес

-

1937 года рождения, писатель, лауреат Государственной премии

Сулейменов Олжас

-

1936 года рождения, поэт, народный писатель Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Тұрғынбекұлы Серік

-

1946 года рождения, поэт, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Деятели искусства

Абельдинов Адай

-

1987 года рождения, режиссер-аниматор, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

Адамжан Бактияр

-

1992 года рождения, солист балета, лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

Айтуаров Ерлан

-

1950 года рождения, художник, заслуженный деятель Казахстана

Ахметова Шайза

-

1948 года рождения, народная артистка Казахстана

Ашимов Асанали

-

1937 года рождения, народный артист СССР, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии

Аширбекова Роза

-

1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР

Аюханов Булат

-

1938 года рождения, хореограф-балетмейстер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Байбосынов Кайрат

-

1950 года рождения, традиционный исполнитель, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Байсеитова Раушан

-

1947 года рождения, народная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии

Бердигалиев Хатимолла

-

1952 года рождения, певец-термеши, заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат»

Дуйсекеев Кенес

-

1946 года рождения, композитор, заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер ордена «Құрмет»

Есжанов Биржан

-

1990 года рождения, традиционный исполнитель

Еслямова Самал

-

1984 года рождения, актриса, победительница 71-го Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса»

Жаманбаев Базаргали

-

1942 года рождения, дирижер, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Зулхаш Чапай

-

1938 года рождения, актер, режиссер, кавалер ордена «Құрмет»

Имаханов Бекен

-

1936 года рождения, актер, народный артист Казахской ССР

Имашева Баян

-

1941 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Калиламбекова Хорлан

-

1944 года рождения народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»

Кастеева Зарема

-

1947 года рождения, балерина, народная артистка Казахской ССР

Клушкин Юрий

-

1937 года рождения, музыкант, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Косубаева Тамара

-

1928 года рождения, актриса, заслуженная артистка Казахстана

Кузембай Сара

-

1937 года рождения, музыковед-ученый, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана

Макашева Жанар

-

1984 года рождения, актриса

Манапов Медыгат

-

1984 года рождения, традиционный исполнитель

Мәлібекұлы Жандарбек

-

1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан

Мусахаджаева Райса

-

1954 года рождения, скрипачка, заслуженный деятель Казахстана

Мышбаева Нукетай

-

1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Нарбеков Мурат

-

1988 года рождения, виолончелист

Нүсіпжан Нұрғали

-

1937 года рождения, певец, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Парасат»

Обаев Исмухан

-

1941 года рождения, народный артист Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Оразбаев Сабит

-

1936 года рождения, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии

Померанцев Юрий

-

1923 года рождения, народный артист Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреат Государственной премии

Разиева Гульвер

-

1936 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Рахипова Айнур

-

1984 года рождения, актриса

Сатыбалдиев Жарас

-

1991 года рождения, исполнитель кюев

Тасыбекова Торгын

-

1938 года рождения, народная артистка Казахской ССР

Тәти Айгүл

-

1963 года рождения, хореограф, заслуженная артистка Казахстана, заслуженный деятель Казахстана

Тәуекел Сламбек

-

1948 года рождения, режиссер, заслуженный деятель Казахстана

Терещенко Нина

-

1945 года рождения, художник

Тулегенова Бибигуль

-

1929 года рождения, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии

Тыныштыгулова Сара

-

1942 года рождения, народная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Парасат»

Уәлихан Шот-Аман

-

1932 года рождения, архитектор, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат»

Утекешева Меруерт

-

1951 года рождения, актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер ордена «Құрмет»

Хасангалиев Ескендир

-

1940 года рождения, певец-композитор, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «Құрмет»

Шарипов Фархат

-

1983 года рождения, режиссер

Школьный Арий

-

1926 года рождения, живописец, заслуженный деятель искусств Казахской ССР
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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