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    Приступить к строительству ж/д линии между Казахстаном и Узбекистаном намерены в РК

    10 Июля 2021, 20:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения пропускной способности железнодорожного участка Достык-Мойынты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для наращивания физической пропускной способности предстоит расшить конкретные «узкие» места, «бутылочные горлышки». В этой связи требуется повышение пропускной способности и электрификация железнодорожного участка Достык-Мойынты», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства также отметил, что для развития Южного коридора Трансазиатской железной магистрали предстоит построить новую линию Дарбаза-Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном.

    «Это важнейший интеграционный проект. Данные инициативы обсуждаются на протяжении нескольких лет. Решение нужно принимать сейчас, если мы хотим оставаться конкурентоспособными на региональном уровне. Правительству и Фонду «Самрук-Казына» следует приступить к реализации данных проектов», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

    С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Строительство Транспорт Узбекистан Логистика Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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