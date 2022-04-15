Пристраивать дополнительные помещения к детсадам и школам будут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На встрече с населением Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что проблему нехватки мест в школах и детсадах будут решать пристройками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Дефицит мест в школах Алматы составляет более 19,6 тыс. мест, из которых 3300 - в Бостандыкском районе. Очередность в детские сады Алматы от 1 до 6 лет составляет 41 200 мест, из них 2400 - в Бостандыкском районе. При этом, в районе работают 60 школ и 75 детских садов.

«Я вынужден констатировать, что сегодня в государственном земельном фонде города нет свободных земельных участков для строительства и расширения социальной инфраструктуры, а также мест досуга и общественных пространств. С учётом этого факта, проблемы мы будем решать исключительно путем строительства пристроек или выкупа зданий и земельных участков у частных собственников. Акиматом ведется строительство пяти пристроек к школам на 1320 мест. Из них до конца календарного года будут введены в эксплуатацию 4 пристройки на 1020 мест. Это школы №№ 125, 146, 191 и специнтернат №9. Одна пристройка на 300 мест к школе № 65 будет введена в 3 квартале 2023 года», - сказал аким города.

Также акиматом планируется выкупить часть здания школы №94, которая принадлежит сейчас частному колледжу, что даст дополнительно 600 ученических мест.

«При этом, надо учитывать, что к началу учебного года новый приток в школы района составляет около 1 тыс. детей. Дефицит ученических мест пока будет сохраняться, но мы приложим усилия для решения этой проблемы в рамках разрабатываемого Плана развития города Алматы на 2022-2024 годы», - добавил Е. Досаев.