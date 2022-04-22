РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Пристававшего к несовершеннолетней девушке астанчанина арестовали на 10 суток

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчанина, пристававшего к несовершеннолетней девушке в подъезде, арестовали на 10 суток и поместили в спецприемник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 10 суток арестован астанчанин за приставание к несовершеннолетней. Ранее на канал «102» поступило сообщение от жителя столицы о том, что в вечернее время к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

    В ходе проведения розыскных мероприятий задержан 20-летний студент. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП.

    Сегодня по решению Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана он был подвергнут аресту сроком на 10 суток и водворен в специальный приемник для административно арестованных лиц.


    Теги:
    Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!