Пристававшего к несовершеннолетней девушке астанчанина арестовали на 10 суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Астанчанина, пристававшего к несовершеннолетней девушке в подъезде, арестовали на 10 суток и поместили в спецприемник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 10 суток арестован астанчанин за приставание к несовершеннолетней. Ранее на канал «102» поступило сообщение от жителя столицы о том, что в вечернее время к его 16-летней дочери в подъезде дома приставал неизвестный мужчина», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В ходе проведения розыскных мероприятий задержан 20-летний студент. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП.

Сегодня по решению Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана он был подвергнут аресту сроком на 10 суток и водворен в специальный приемник для административно арестованных лиц.