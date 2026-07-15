Присоединят ли Косшы к Астане: аким города ответил на вопрос жителей

Вопрос возможного присоединения Косшы к Астане периодически обсуждается среди жителей города и столицы. Во время пресс-тура корреспондент агентства Kazinform спросила акима Косшы Азамата Капышева, рассматривается ли такой вариант.

По словам акима, решение по этому вопросу не относится к компетенции местного исполнительного органа.

— Это не входит в нашу компетенцию. Но если посмотреть на географию, то когда едешь из Астаны, по обе стороны дороги появляются новые жилые комплексы, есть Национальный университет спорта. Скоро Косшы и Астану будет разделять только табличка с названием города, — сказал Азамат Капышев.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос присоединения Косшы к Астане не рассматривается.

Как отметил градоначальник, если пять лет назад население города составляло 50 тысяч человек, то сейчас фактическая численность жителей достигает 120 тысяч.

Напомним, 26 июля 2021 года указом Президента село Косшы было преобразовано в город областного значения. Решение было принято в связи с быстрым ростом населения и фактическим превращением населенного пункта в город-спутник Астаны.

Ранее сообщалось, что с 2021 года численность населения всей Астанинской агломерации выросла почти на 42%.