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Пришло время навести порядок в сфере субсидирования в сельском хозяйстве – Али Бектаев

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Июня 2021, 17:56
Пришло время навести порядок в сфере субсидирования в сельском хозяйстве – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередным гостем проекта «AntikorLive» стал депутат Сената Парламента РК, председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев. Темой разговора стало обсуждение инициативы Агентства РК по противодействию коррупции о проведении комплексного анализа субсидирования в сфере сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ».

По словам Али Бектаева, он полностью поддерживает данную инициативу, которая, по его мнению, нацелена на установление справедливости и порядка в вопросах распределение субсидий. Стоит отметить, что только за последние пять лет на поддержку сельхозпроизводителей выделено 1 трлн тенге.

Более того, он отметил необходимость её совместной практической реализации с общественными организациями, политическими партиями и гражданскими активистами. В данном ключе было отмечено, что партия «Ауыл» уже внесла в рабочую группу свои замечания и предложения, которые поступили от аграриев.

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При этом он выразил пожелание, чтобы проведение комплексного анализа не привело к массовым расследованиям, гонениям или наказаниям. В этом случае, по его мнению, в проигрыше будут малые хозяйства и мелкие крестьяне, не имеющие возможность привлечь сильных юристов или бухгалтеров.

Говоря о проблемах, спикер указал, что сегодня имеется три ключевых вопроса, с которыми сталкиваются фермеры – это нехватка финансовых средств, сложные условия получения субсидий и частое изменение условий получения субсидий. К примеру, в течение последних пяти лет в правила и положения о выделении субсидий 47 раз вносились изменения.

«Эти проблемы вносят существенные сложности в работу фермеров. Поэтому главная задача – это установление стабильности в вопросах выделения субсидий», – отметил А. Бектаев.


Борьба с преступностью   Коррупция   Сельское хозяйство  
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