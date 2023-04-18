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Пришло время и депутатам избавиться от бюрократии - казахстанский эксперт

Автор:  
Арайлым Мұрат
18 Апреля 2023, 15:50
Пришло время и депутатам избавиться от бюрократии - казахстанский эксперт Фото: kisi.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предложенный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым проект «Электронный Парламент» успешно реализуется в Бразилии, Корее, Эстонии. Таким мнением поделился старший эксперт Казахстанского института стратегических исследований Куаныш Сайлау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своем выступлением перед депутатами Парламента VIII созыва поднял актуальные вопросы. В частности, была затронута тема государственного управления и стратегического планирования. Значимость этого направления заключается в построении эффективно работающего государственного аппарата. То есть, какими бы важными не были экономические, социальные реформы, без правильного планирования они могут быть не реализованы», - считает эксперт.

По его словам, сколько бы не говорилось о том, что Правительство и другие госорганы должны избавиться от излишней бюрократии, конкретные меры пока не применяются.

«Единственный способ избавиться от излишней бюрократии – использовать опыт электронного правительства. Благодаря этой инициативе Казахстан находится в ТОПе стран в рейтинге по цифровизации. В рейтинге GovTech Maturity Index Всемирного банка Казахстан входит в группу «А». Предложенный Президентом «Электронный парламент» стал логическим продолжением электронного правительства. Даже сейчас заседания Сената и Мажилиса доступны в прямом эфире, казахстанцы могут послушать, какие вопросы поднимаются в стенах Парламента. Для дальнейшего развития можно загрузить законопроекты в электронные базы данных, при необходимости публиковать публичные обсуждения и улучшить работу Парламента», - отметил Куаныш Сайлау.

По мнению эксперта, пришло время и депутатам избавиться от бюрократии.

«Эту практику успешно используют Бразилия, Корея, Эстония. Если таким образом организовать работу депутатов, можно открыть дорогу к дебюрократизации. Еще один положительный эффект этого процесса – открытость и прозрачность во власти. Если процесс издания закона будет так открыто обсуждаться, люди будут знать, что обсуждается в стенах Парламента. При необходимости они могут связаться с депутатами Сената или Парламента, выдвинутыми по одномандатным округам, и направлять им свои запросы», - добавил эксперт.

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